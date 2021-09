Lefevere zag ijzersterke Evenepoel: "Hij heeft zondag de sleutel voor wereldtitel Wout"

Brons voor Evenepoel in de tijdrit. "Supergoed", oordeelde Patrick Lefevere in 'Vive le Velo'. "Tegen mannen van 1 meter 90... Ik dacht eerlijk gezegd dat hij vierde zou worden."

Lefevere heeft een duidelijke aanpak voor ogen: "Remco moet zich leegrijden in een ontsnapping, vol het spel spelen. Op die manier zet hij Wout in een zetel ten opzichte van de toplanden. Máár hij mag wel geen fout maken, anders wacht de guillotine."

Wat de zaak bemoeilijkt, is dat Evenepoel niet de snelste aan de finish is. "Maar hij kan wel iedereen pijn doen", weet Lefevere. Vorige week scheelde het één moment of hij had Colbrelli van zich afgeschud op het EK."

"Maar als de Belgen het goed aanpakken, is Remco een supertool. In Tokio kreeg hij nog pek en veren over zich, maar zondag is hij de sleutelfiguur om Wout wereldkampioen te maken."