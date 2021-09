KRC Genk verlengt contract van scherpschutter Paul Onuachu tot 2024

Na een fantastisch seizoen met 33 goals in de competitie droomde topschutter Paul Onuachu van een avontuur in de Premier League.

Maar Genk en de 27-jarige Nigeriaan kregen afgelopen zomer niet het gewenste bod binnen. Geen droomtransfer voor Onuachu dus, die met Genk begon te onderhandelen over een nieuwe verbintenis.

Zijn contract bij de vicekampioen liep tot 2023, Genk verlengde die verbintenis nu met 1 jaar tot 2024.

"We zijn als club bijzonder trots om Paul Onuachu nog altijd in ons midden te hebben. Samen zullen we er alles aan doen om onze ambities te verwezenlijken", schrijft Genk.



Afgelopen weekend was Onuachu alweer van goudwaarde door als invaller de winning goal te maken in de Limburgse derby. Ook in de Europa League was Onuachu vorige week beslissend tegen Rapid Wien met de enige treffer van de wedstrijd.