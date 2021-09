Na een boeiend voetbalweekend is het panel van Extra Time er opnieuw om na te kaarten over de 8e speeldag in de Jupiler Pro League. Gasten zijn Jan Boskamp, Wesley Sonck, Franky Van der Elst en de jarige Gert Verheyen (51). Kijk om 22.15 uur naar de uitzending op Canvas of op onze app/sporza.be.