Hein Vanhaezebrouck weer boos op VAR: "Afgekeurde gelijkmaker is blunder"

“Het is zoals elke keer, maar nu nog erger. Het was allemaal niet nodig. We hebben 1 kans weggegeven in de tweede helft", beklaagde de coach zich. "Die penalty voor Kortrijk was ongelukkig. Dat was hun enige kans en ze scoren." "We hebben heel veel balbezit en een aantal kansen gehad. We missen een penalty en scoren dan toch, maar dan wordt de goal afgekeurd.”

"De VAR blundert: er was een nieuwe fase"

Vanhaezebrouck kon er niet bij dat de 1-1 van Tissoudali niet telde. “Wat mij betreft, is daar heel wat over te zeggen." Hij doelde dan op het werk van de VAR.



"De lijn is heel onduidelijk en volgens mij niet perfect op de hielen van de verdediger getrokken. De lijn is ook te dik, niet zoals in Engeland waar ze die lijn flinterdun kunnen maken.”



“Nog erger is dat de fase héél lang voor het doelpunt gebeurt en er is zelfs balverlies. Dus het is een nieuwe fase. Dan kan je dus niet meer terugkomen op de voorafgaande fase. De VAR maakt daar een blunder. Als er een interventie is van de tegenstander, dan is het niet meer dezelfde fase."



"Dat heb ik na de wedstrijd ook tegen de ref gezegd, maar zij zagen het als dezelfde fase. Toen ik zei dat ik op de beelden een interventie van Kortrijk gezien had, schrokken ze. Toen beseften zij ook dat het een nieuwe fase is en dat de VAR niet tussenbeide had mogen komen.”



“We hebben er alles aan gedaan in de slotfase, maar dan moet het een beetje meezitten. Het zat ook mee, want we scoorden met nog 10 minuten op de klok. De schwung zit er dan in, misschien kan je dan nog over Kortrijk gaan."



"Dit was héél ongelukkig van de VAR. Ik kan mijn jongens weinig verwijten. In de eerste helft was het misschien niet voldoende, maar in de tweede helft hebben we meer dan genoeg gedaan om hier met meer naar huis te gaan dan 0 punten.”