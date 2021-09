Florian Vermeersch: "Bondscoach zei dat ik sneller was dan Wout van Aert"

Florian Vermeersch droomde van het podium en bewees dat zijn ambities niet te hoog gegrepen waren. Hij eindigde 3e op amper 11 seconden van wereldkampioen Johan Price-Pejtersen.

"Ik ben heel blij dat ik een medaille heb", vertelde de Oost-Vlaming bij Karl Vannieuwkerke. "Ik was eerst ontgoocheld, want ik eindigde op 1 seconde van Lucas Plapp. Maar de winnaar had uiteindelijk een voorsprong van 10 seconden. Dan kan ik er mee leven."

Vermeersch liep niet te hard van stapel in het begin en sloeg in de tweede helft - zoals gepland - toe. "Ik kon nog goed versnellen. Dat mijn laatste kilometer erg snel was? Bondscoach Sven Vanthourenhout riep vanuit de wagen: "Je rijdt sneller dan Wout van Aert!" Dat gaf vertrouwen."

De prof van Lotto-Soudal bereidde zich voor in de Vuelta, maar wil zichzelf niet profileren als tijdritdier op de lange termijn.

"Ik wil geen superspecialist worden zoals Victor Campenaerts geweest is, maar ik besef dat een goeie tijdrit heel handig is voor een eindklassement in kleine rondjes."

"Ik ben blij dat ik me niet hoef te beperken tot één vak. Ik hoop af en toe op een top 5 in een lange tijdrit in de WorldTour, maar in de klassiekers wil ik meedoen voor de zeges. Doe mij dan maar Parijs-Roubaix."