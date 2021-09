De grote vriendelijke reus Paul Onuachu in cijfers: 51 goals, 2 meter, 0 aanbiedingen

51 goals voor Genk

Paul Onuachu is aan zijn 3e seizoen begonnen bij Racing Genk. In 79 wedstrijden voor de club heeft hij het net al 51 keer doen trillen: dat is 1 goal per anderhalve wedstrijd.

Zondag was de spits nog matchwinnaar in Sint-Truiden, vorige week donderdag maakte hij zijn 50e in de Europa League tegen Rapid Wien (zie video).