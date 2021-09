De aparte visie van Anna Kiesenhofer, olympisch kampioene vanuit het niets: "Anders zijn is niet negatief"

Anna Kiesenhofer is wiskundige van opleiding en leidt naar eigen zeggen een eerder teruggetrokken leven. Ze is iemand die liever alleen leeft en fietst. "Voor ik begon te koersen was ik een triatlete. Daar zwem, loop en fiets je alleen. In een peloton voel ik me al snel ingesloten en heb ik schrik voor valpartijen."

Toch heeft de gouden medaille in Tokio haar een klein beetje veranderd.

Kiesenhofer: "Ik ben zelfbewuster gewonder. Soms kreeg ik kritiek omdat ik de zaken anders aanpakte. Maar ik heb eruit geleerd dat ik mag volharden. Mijn anders zijn is niet noodzakelijk negatief."



"De gouden medaille maakt me gelukkig. Het is een beloning voor alle trainingsarbeid die onopgemerkt bleef, maar nu toch erkend wordt. Er is veel druk van mijn schouders gevallen."

"Ik reed altijd met gemengde gevoelens op de weg, omdat ik niet graag in het peloton rijd. Daarom ben ik nu zo blij. Ik heb door die gouden medaille niets meer te bewijzen. Dat thema kan ik afvinken."