Dagboek van vriendin Stuyven: "WK op 300 meter van ouderlijk huis is iets speciaals"

Als we door het raam staren, kijken we uit op het WK-parcours. Maar toch probeer ik nog niet te veel bezig te zijn met het WK.

Een WK dat eindigt op 300 meter van zijn ouderlijk huis, is toch wel iets unieks. Dat merken we nu al.

Vlaggen voor Jasper, tekeningen op ramen en aanmoedigingen van Leuvenaars. Het was speciaal om gisteren samen met Jasper los te rijden in Leuven.

Gisteren zijn we anderhalf uur gaan losrijden. Jasper was zo lief om 2 keer de sprint aan te trekken voor mij.

"Met familie en vrienden supporteren in restaurant in Bondgenotenlaan"

Vanmorgen is Jasper samen met onze hond Gustje naar de bakker gewandeld. Gustje is een Franse bulldog en moest eigenlijk Jules heten. Maar toen we hem voor het eerst zagen, vonden we dat het veel meer een Gustje was.



Zondag zal Gustje baasje Jasper niet aanmoedigen langs het parcours, hij blijft veilig thuis.

Voor familie en vrienden hebben we zondag de hele dag restaurant Fragma afgehuurd in de Bondgenotenlaan. Nu ik eraan denk, zal ik me wel moeten reppen om op tijd aan de aankomst te zijn.



Wat de uitkomst zondag ook is, Jasper moet vooral genieten van dit WK in zijn thuisstad. Maar natuurlijk hopen we dat er een Belg wint.