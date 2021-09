Christoph Roodhooft over Van der Poel: "Dit is een WK dat hij niet mag laten schieten"

Christoph Roodhooft was vanavond te gast in Vive le Vélo. De ploegleider van Alpecin-Fenix had het over de situatie van Mathieu van der Poel, Florian Vermeersch en de uitbouw van een sterk vrouwenteam.

"Zelfs in niet-optimale vorm mag Van der Poel dit WK niet laten schieten"

"De Port Epic was niet slecht, maar maandag en dinsdag was het dan weer wat minder met zijn rug", vertelt Christoph Roodhooft over zijn poulain Mathieu van der Poel. "Ook het afgelopen weekend was goed en gisterenochtend heeft hij nog wat bijgetraind."



"Dit is een WK dat hij niet mag laten schieten. Zelfs niet in niet-optimale vorm. Het is een bijzonder mooi parcours. WK-parcoursen die binnen je mogelijkheden liggen, moet je niet laten schieten. Het kan makkelijk 2, 3 of 4 jaar duren voor je nog iets vindt dat past als een handschoen."

"Vermeersch is een toptalent voor het Belgisch wielrennen"

Christoph Roodhooft liet ook zijn licht schijnen over Florian Vermeersch, ook een van zijn coureurs bij Alpecin-Fenix. "Ik vind hem een ongelooflijk goeie renner. Hij heeft een goed voorjaar gereden en is zijn 1e grote ronde goed doorgekomen."



"Hij is een absoluut toptalent voor het Belgisch wielrennen. Als junior hebben we al geprobeerd om hem naar ons te halen, maar dat is toen mislukt. We kunnen hem gebruiken en hij past ook in ons geheel."



"Zijn vader is nu full time in dienst bij ons als mecanicien. Dat is misschien al een 1e stap. Hij kent het huis en de sfeer."

"We willen ons wegteam bij de vrouwen ook sterk maken"