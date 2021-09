Alec Segaert is topfavoriet bij de junioren: "Mijn conditie is top"

Wie is Alec Segaert?

"Supporters geven me vleugels in tijdrit"

"De aandacht die erbij komt kijken in eigen land geeft me extra motivatie om vandaag een topprestatie af te leveren."

Aangezien Segaert naar eigen zeggen het best uit de verf komt op lange rechte stukken, prijkt onze landgenoot in veel WK-favorietenlijstjes helemaal bovenaan.

Extra tegenstand uit tijdritlanden: "Zij kunnen verrassen"

VIDEO: Segaert wint EK tijdrijden, zilver voor Uijtdebroeks

Uijtdebroeks: "Een heel goed parcours voor Segaert"

Ook Cian Uijtdebroeks, die vorige week een inbreker betrapte en een spierscheuring opliep, is een krak in het tijdrijden. Hij schuift Segaert meer een favorietenrol toe dan zichzelf.

"Ze mogen me dan wel de beste junior van het jaar noemen, maar dit tijdritparcours is te vlak voor mij. Ik denk dat dit een heel goed parcours is voor Alec", zegt Uijtdebroeks.

"Maar of dit nu mijn parcours is of niet, ik zal me volledig geven. Dat is mijn mentaliteit voor elke wedstrijd."



Normaal zijn de lange rechte stukken een nadeel voor Uijtdebroeks, maar hij ziet er ook voordelen in. "Op die lange stukken zal je karakter moeten tonen en een grote motor komt ook van pas. Mijn gewicht heb ik wel niet mee op de vlakke wegen."



Net als Segaert kijkt Uijtdebroeks ernaar uit om vooruitgestuwd te worden door de Belgische fans. "Ik ben zo blij dat het WK in België is. Het wordt geweldig met al die fans langs de kant van de weg."