"Peter Maes? Beerschot is al sinds december vorig jaar aan het afglijden"

De malaise bij Beerschot dateert dan ook niet enkel van dit seizoen. Dat ontslag van Peter Maes is nu weer typisch voetbal. "1 op 21, dan moeten we wat doen", zeggen ze bij Beerschot. Dan zet je uiteraard de trainer buiten.



Naar verluidt werkte Peter Maes "old school". Ik weet niet of ze dat dit seizoen ontdekt hebben. Peter Maes is al een eeuwigheid trainer op het hoogste niveau en werkt al een eeuwigheid op dezelfde manier.

De spelers moesten blijkbaar een beetje te veel lopen tijdens de week, waardoor ze wat moe waren in het weekend. In de zomer was Peter Maes nog de juiste man op de juiste plaats. Iedereen weet toch hoe hij werkt, dat slaat dus wat mij betreft nergens op.



Er was blijkbaar ook een probleem met zijn assistenten, dat functioneerde niet.