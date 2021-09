"Het WK tijdrijden was een vrijpartij van 48 minuten zonder climax"

"In de tijdrit op het EK kon hij niet 100% zijn na zijn recente hoogtestage", valt Jonas Heyerick in. "Je bent pas op je top als je die hoogtestage even laat inwerken." "Volgens mij was het ingecalculeerd: geen Europees kampioen in eigen land, maar alles op het WK – zeker ook omdat hij hier een parcours vond dat echt op zijn lijf geschreven was. Alsof de Belgen een parcours voor Ganna hadden uitgetekend."

"Dat is zo", bevestigt Wim De Coninck, voetbalanalist met een groot wielerhart. "De Belgen wilden met twee op het podium en dat is uitgekomen, maar daar blijft een Italiaanse specialist boven staan. Eén die vorige week dacht te pieken op het EK, maar nu echt van die superpiek kon proeven."

Het was een zure uitkomst van een gladiatorenslag van Wout van Aert, het zilver te veel. In de tijdrit geklopt door boeman Filippo Ganna, in hetzelfde een-tweetje als het jaar ervoor in Imola. "Een vrijpartij van 48 minuten zonder climax", noemt Jonays Heyerick het in De Tribune, maar wie als allrounder amper 5 seconden moet toegeven op een tijdritspecialist, hoeft zich niks kwalijks te nemen.

"Met zwaarder parcours krijg je ook andere tenoren"

Had de organisatie dan chauvinistischer moeten zijn in de parcoursschets? "Voor Wout was het sowieso een voordeel geweest om een of twee nijdige heuveltjes over te gaan. Dat had Ganna ook gebroken", zegt De Coninck.





"Maar dan krijg je opnieuw andere tenoren. Op de Spelen was het al lastig, want dan was Roglic daar. Een Pogacar kan zo’n tijdrit met een grillig reliëf ook makkelijk verteren."





Dat verschil van 5 seconden kunnen we misschien ook wijten aan de verschillende voorbereidingen. "Dat hoorde je Tom Dumoulin gisteren in Vive Le Vélo ook zeggen", vertelt Heyerick. "Die had zijn beste tijdrit gereden nadat hij twee weken geen tijdritfiets had gezien."