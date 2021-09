Tony Martin heeft zijn laatste tijdrit gereden: "Veiligheid verbetert niet, ondanks de discussies"

Tot 5 jaar geleden was Tony Martin nog het grote referentiepunt tegen de klok. "Der Panzerwagen" verzamelde een kwartet wereldtitels in 2011, 2012, 2013 en 2016.

De laatste jaren maakte Martin vooral sier als knecht voor Primoz Roglic bij Jumbo-Visma. In het tijdrijden is de 36-jarige Duitser wat van het voorplan verdwenen.

Enkele uren voordat Martin vandaag in actie komt op het WK tijdrijden, maakte de Duitser bekend dat hij met wielerpensioen gaat.

"De tijdrit en de mixed relay (woensdag) zullen de laatste wedstrijden uit mijn carrière zijn", zegt Martin.

"Door de vele valpartijen dit jaar heb ik me afgevraagd of ik wel nog risico wil lopen op valpartijen. Ik heb besloten dat ik dat niet wil, vooral omdat de veiligheid van renners in koers niet verbeterd is ondanks de vele discussies."

Martin wil zelf wel nog een steentje bijdragen tot meer veiligheid in koers. "Ik hoop dat de wielerwereld wil luisteren naar de plannen die ik en de teams zullen voorstellen."

Vandaag wil Martin nog eens alles geven. "Ik wil op een gepaste manier vaarwel zeggen op het WK tijdrijden, die ik 4 keer won. Ik heb hier hard voor getraind."