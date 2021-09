Tegenvaller voor Evenepoel: hij verliest zijn drinkbus en beseft dat pas even later

Het moment waarop Evenepoel zijn drinkbus verliest

Het moment waarop Evenepoel beseft dat zijn drinkbus weg is

Bij deze relatief warme temperaturen is het verlies van zijn bidon een flinke streep door de rekening voor Evenepoel. Kon de renner dan geen bidon uit de volgwagen krijgen? Volgens het reglement is dat niet mogelijk, want "de volgwagen moet minstens 10 meter achter de renner rijden, mag hem nooit voorbijrijden noch op zijn hoogte komen."