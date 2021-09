Sarah De Bie over haar zilveren Wout: "Vloekte zo hard dat Georges begon te huilen"

Met zoontje Georges op de arm keek Sarah De Bie trots toe naar de podiumceremonie in Brugge. Al had ze haar man uiteraard liever een trapje hoger zien staan. "Het is super jammer - en helaas gaat het ook maar om enkele seconden. Wout had hier zo hard voor gewerkt... En dan haalt hij net als vorig jaar zilver."

"Zeker omdat het WK in België plaatsvindt, was het supermooi geweest om het hier af te maken. Wout komt stapje bij stapje dichter: door zijn materiaal, op vlak van wattages... De wereldtitel was de kers op de taart geweest. Ik vind het heel erg voor hem."