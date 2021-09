Sagan steekt eindzege Ronde van Slovakije op zak, slotrit gaat naar Einhorn

Voor de laatste rit in de Ronde van Slovakije trokken de renners van Trecianske Teplice naar Trnava. Een tocht goed voor zo'n 159 kilometer. Er ontstond een grote groep van 26 renners met daarbij ook leider Peter Sagan. Hij kon de eindzege al ruiken. Ook omdat nummer 2 in de stand Alvaro Hodeg de slag had gemist. Het peloton volgde op zo'n 8 minuten.

Bij Deceuninck-Quick Step legden ze dan maar de eieren in het mandje van Jannik Steimle, die als 3e in de stand aan de slotrit begon.



In de straten van Trnava kwam het tot een spurt. Peter Sagan leek het te gaan halen, maar werd nog geremonteerd door de verrassende Israëliër Itamar Einhorn. Cees Bol spurtte nog naar een 3e plek, Steimle werd 4e.



Zuur voor Peter Sagan, maar de Slovaak kan toch nog lachen voor eigen volk. Hij steekt namelijk de eindzege op zak. Al bij al dus toch nog een goede generale repetitie voor het WK in Leuven.