Organisator: "Sørensen werd gegrepen door een busje van een havenarbeider"

"Het is een heel jammerlijk voorval. Heel tragisch. Uiteraard is het ook belangrijk om de omstandigheden te kennen", vertelde Christophe Impens bij Radio 1. "Blijkbaar was Sørensen met de fiets op weg naar Knokke om er het parcours te verkennen."



"Hij ging vanaf Knokke dan het hele parcours doen. Maar hij is buiten het officiële parcours aan de haven van Zeebrugge bij het oversteken gegrepen door een busje van een havenarbeider."





"Chris bevond zich niet op het officiële parcours. Dat voertuig had ook niets met de organisatie te maken. Maar dat speelt natuurlijk geen rol."



"Het is een heel jammerlijk verkeersongeval dat helaas op de dag voor het WK gebeurt. We denken aan de familie. Als je die telefoon krijgt, dan stopt de wereld met draaien. Maar we moeten natuurlijk verder, de knop omdraaien."