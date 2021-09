Liam Everts is tevreden na eerste race in MX2: "Hier kunnen we op bouwen"

Het was bloedheet op het lastige circuit in Sardinië. Tienvoudig wereldkampioen Stefan Everts zal zijn zoon wellicht ingefluisterd hebben om het in de eerste manche dan ook kalm aan te doen.



En dat plannetje heeft gewerkt, want Liam hield mooi stand en eindigde op de 16e plek in die eerste manche. In de tweede manche bevestigde hij en deed hij zelfs nog beter: 11e.

Ervaring opdoen was het doel en dat is gelukt. Liam Everts: "De tweede reeks voelde ik mij beter dan de eerste reeks. We moeten ergens beginnen, hier kunnen we op bouwen. Ik zou dit jaar goed willen afsluiten op het EK en me dan goed voorbereiden op volgend seizoen."

In de totaalstand eindigde Liam op een 13e plek, goed voor 15 WK-punten. Daarmee doet hij beter dan papa Everts die bij zijn debuut 0 punten scoorde. Stefan Everts: "Het was een mooie dag. Ik denk niet dat we veel meer mogen verwachten dan dit resultaat."