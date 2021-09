Fabio Jakobsen schiet nu ook raak in Gooikse Pijl, Meeus knap 3e

Jakobsen spurt naar winst in de Gooikse Pijl

3 ritzeges en de puntentrui. Met die adelbrieven uit de Vuelta verscheen Fabio Jakobsen vandaag aan de start van de Gooikse Pijl. In Koolskamp kwam de Nederlander er niet aan te pas en dat wilde hij vandaag maar al te graag rechtzetten. Hopende op een spurt.





Die kwam er ook. Met nog 8 van de in totaal 199 kilometer te gaan werden de laatste vluchters gegrepen. Deceuninck-Quick Step had de touwtjes strak in handen en Jakobsen werkte het ook prima af. Het is al zijn 6e overwinning van dit seizoen. Danny van Poppel en Jordi Meeus kwamen net tekort.



Meeus, de winnaar van 2018, was de beste van 4 Belgen in de top tien. Arne Marit werd 4e, Tom Van Asbroeck 7e en Lionel Taminiaux 8e.