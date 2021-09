Evenepoel blij met brons: "Er het maximale uitgehaald"

Remco Evenepoel dankt zijn bronzen medaille aan een sterk tweede deel van de tijdrit. "Dat is de les die ik geleerd heb na het EK van vorige week, waar ik veel te rap gestart was. Dat heeft me toen waarschijnlijk de titel gekost", zegt een gelukkige Evenpoel.

"We hadden een "pacing-plan" opgemaakt en dat heb ik tot in de puntjes uitgevoerd. Zo kon ik nog versnellen op het einde. Ik denk dat ik er op dit parcours het maximum het uitgehaald. We wilden graag samen op het podium staan, maar niet als 2e en 3e."



"Het doet deugd dat ik opnieuw kan meespelen. Ik heb een superlastig jaar gehad. Ik ben 3 maanden later dan de rest beginnen te trainen en de inspanningen van de Giro en de Spelen komen er eigenlijk nu pas uit. Hard werken loont altijd."