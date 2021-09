Clement: "Dit Charleroi zal voor de eerste 4 plaatsen meestrijden"

De Ketelaere: "Competitie is ook heel belangrijk"

Charles De Ketelaere besliste de partij met zijn goal in de 92e minuut. "Deze overwinning doet heel veel deugd. Dit zijn echt 3 goeie punten. Charleroi is een heel goede ploeg, ze hadden dit seizoen nog niet verloren."



Toch speelde Club niet fantastisch. "We hadden veel momentjes waarmee we misschien beter moesten doen. Het ging goed op en neer, denk ik. Het was een leuke wedstrijd met veel intensiteit."

"Je kan gelijkspelen tegen PSG, maar de competitie is ook gewoon superbelangrijk. We willen kampioen worden, dan moet je dus ook deze wedstrijden winnen. Dat is vandaag gelukt."