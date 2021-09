Bondscoach Vanthourenhout: "Zuur om met 6 seconden te verliezen"

Zilver en brons voor België in de 1e WK-wedstrijd in eigen land. Hoe voelt de bondscoach zich daarbij?



"Natuurlijk wringt dit een beetje, want 6 seconden is niets over een afstand van 43,3 km. Was de achterstand 25 seconden, dan hadden we dat onderweg al zien aankomen. Maar nu was het nagelbijten tot het einde", vertelt Sven Vanthourenhout.

"Hoewel we 2 medailles hebben, waar we heel tevreden moeten mee zijn, is het zuur om met 6 seconden verschil te verliezen."

Waar heeft Van Aert het laten liggen? "Nergens", zegt de bondscoach. "Wout deed alles perfect. Het zag er allemaal heel goed uit."

"Toen hij Damme voorbij was, dachten we: "Oké, nu heeft hij ook nog het publiek mee." Wout bleef in de flow. Maar Ganna moet gigantisch snel gereden hebben in die slotkilometers om die kloof te slaan."

Van Aert had vooraf aangegeven dat hij heel weing getraind had op zijn tijdritfiets omdat de focus ligt op volgende week zondag. Maakte dat vandaag het verschil?

"Dat kan er iets mee te maken hebben. Maar met deze conditie is Wout tot veel in staat. Het gaat hem natuurlijk om details en Ganna is een specialist en steengoed renner. Ze staken er vandaag met z'n tweeën bovenuit."