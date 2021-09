"Dit is het zilver te veel": Wout van Aert baalt na 5e tweede plek in jaar tijd

Bij de tussenpunten was Wout van Aert nog nipt sneller dan Filippo Ganna, maar aan de streep in Brugge dook de Italiaan nog 5 seconden onder de chrono van Van Aert.



Van Aert kan zo stilaan een winkel in zilverwerk openen. Het voorbije jaar werd hij 2e op het WK tijdrijden, 2e in de WK-wegrit, 2e op het WK veldrijden, 2e in de olympische wegrit en vandaag opnieuw 2e dus, op de WK-tijdrit in eigen land.



"Ik moet eerlijk zeggen dat dit het zilver te veel is", zuchtte Van Aert na afloop. "Ik zal thuis mijn zilveren medailles maar eens tellen. Of misschien moet ik dat maar niet doen, want ik ga er niet blij van worden."