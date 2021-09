Wout van Aert: "Goed dat Mathieu op tijd hersteld is"

Mathieu van der Poel rijdt de komende dagen nog 3 koersen om zijn benen - en vooral zijn rug - te testen met het oog op het WK van volgend weekend.

Denkt Wout van Aert dat hij hem in Antwerpen aan de start zal zien? "Dat denk ik wel", antwoordt hij met de glimlach. "Het lijkt me raar als Mathieu niet start. Zeker als ik lees dat hij nog 3 wedstrijden gaat rijden. Het is goed dat Mathieu op tijd hersteld is."

Op het WK zal Van der Poel moeten opboksen tegen een Van Aert in topvorm. "Ik ben goed voorbereid en zie het helemaal zitten", vervolgt de kopman van Team Belgium.

"En of ik nu Mathieu of alle andere beste renners van de wereld moet kloppen: dat is even moeilijk."