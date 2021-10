Weer chaos in Frankrijk: Lens-fans bestormen veld in derby tegen Rijsel

Het was enige tijd onzeker of de wedstrijd wel zou worden hervat. Na een crisisoverleg met de ordediensten werden extra troepen opgetrommeld, waardoor de tweede helft toch kan doorgaan. Frankowski bezorgde Lens een kwartier voor tijd overigens de zege. Bekijk hieronder meer beelden.

Supporters van de thuisploeg staken het veld over om de confrontatie met de bezoekers op te zoeken. Bij de incidenten vielen twee gewonden: een supporter en politie-agent.

Enkele weken geleden was er ook al commotie in de Franse competitie. Toen braken er rellen uit in de wedstrijd Marseille - Nice. Enkele fans van de bezoekers bestormden toen het veld om spelers van Marseille te belagen.