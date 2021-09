Succescoach Philip Mestdagh en de Belgian Cats gaan uit mekaar

Het vertrek van Mestdagh komt niet geheel als een verrassing. Het contract van de basketcoach liep af na de Olympische Spelen. Een nieuwe overeenkomst bleef uit, vandaag is na een gesprek duidelijk geworden dat de samenwerking stopt. Met Mestdagh vertrekt een boegbeeld van het vrouwelijke basketbal in ons land. Hij werd in 2013 aangesteld bij de nationale ploeg, als assistent van Daniel Goethals. In augustus 2015 nam hij de fakkel van Goethals over als T1. In totaal stond Mestdagh in 89 wedstrijden (61 zeges, 28 nederlagen) aan het roer van de Belgian Cats. Hij leidde ze naar mooie resultaten met 2 bronzen medailles op het EK (2017 en 2021) als uitschieter. Op het WK van 2018 eindigde België op plaats 4 onder Mestdagh. Ook de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio was een hoogtepunt. De Cats deden het uitstekend in Japan, maar vertrokken met een stevige kater, na de last-minute uitschakeling in de kwartfinales tegen Japan.

"Tijd voor een nieuwe wind"

Die kwartfinales blijken nu de laatste opdracht van de succescoach. "We voelen dat het tijd is voor een nieuwe wind", verklaart Koen Umans, algemeen manager van de basketfederatie, het vertrek van Mestdagh. "Philip heeft de Belgian Cats samen met de ganse staf op het mondiale niveau gebracht: 89 interlands op de teller met een zesde plaats op de wereldranking. De mooiste pagina's van de Belgische basketbalgeschiedenis dragen zijn stempel." "We houden eraan om Philip uitdrukkelijk te bedanken voor zijn jarenlange inzet. De verkiezing als Coach van het Jaar 2020 over alle sporten heen onderstreept de appreciatie voor de persoon en de erkenning van zijn impact door het sportlandschap in de meest brede vorm."

Mestdagh: "De Belgian Cats zijn voor altijd in mijn hart"