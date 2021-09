Sonny Colbrelli bevestigt WK-vorm met winst in Memorial Pantani

De eerste fase van de wedstrijd werd gekleurd door een vlucht van 9 renners. Het peloton hield de vrijbuiters goed binnen schot en op 40 kilometer van de streep was het liedje van de kopgroep uitgezongen.



Richting aankomstplaats Cesenatico, het geboortedorp van Marco Pantana, scheurde het peloton in stukken en ontstond een ruime kopgroep met onder meer Sonny Colbrelli, Tao Geogheghan Hart, Diego Ulissi en Matteo Trentin die voorop bleef tot aan de streep.



In de sprint toonde Colbrelli zijn snelle benen. De Italiaan won voor zijn landgenoot Vincenzo Albanese en de Spanjaard Alex Aranburu. Voor Colbrelli was het zijn eerste overwinning als Europees kampioen.