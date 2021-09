Sagan grijpt de leiding in zijn thuisland, Halvorsen is primus van de dag

In de 3e etappe van de Ronde van Slowakije tussen Dolny Kubin en Povazska Bystrica was Kristoff Halvorsen de snelste. De Noor versloeg er - na 193,2 km - Kaden Groves (BikeExchange) en Peter Sagan (Bora-hansgrohe) in een massasprint.

De leiderstrui valt na vandaag in handen van Peter Sagan. De thuisrijder kon wel nog niet op het hoogste schavot pronken in Slowakije. Hij werd eerder deze week ook al 2 keer tweede.



De kopman van Bora-Hansgrohe neemt de leiderstrui over van Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step), die door zijn vierde plaats vandaag op twee seconden achter Sagan strandt.

De Duitser Jannik Steimle, teamgenoot van Hodeg en titelverdediger, staat 3e op 5 seconden.



De Ronde van Slowakije eindigt morgen met de 4e en laatste etappe tussen Trencianske Teplice en Trnava over 159 kilometer.