Onwaarschijnlijke ommekeer: "Dancing Dimi" verliest na 8-2-voorsprong van Sherrock

De allereerste editie van de Nordic Darts Masters is nu al memorabel.



Dimitri Van den Bergh was na een knappe zege tegen onder meer Gary Anderson tot in de halve finale geraakt. Daar trof hij Fallon Sherrock.

De Engelse vergaarde twee jaar geleden wereldfaam door het als eerste vrouw een wedstrijd op het WK Darts te winnen - en het zelfs tot de derde ronde te schoppen.

Door de coronapandemie verdween Sherrock evenwel uit beeld. Ze zou in 2020 aan diverse World Series-events deelnemen, maar daar werd een streep doorgezet.

Nu staat ze opnieuw in de spotlights. Tegen Van den Bergh leek ze lange tijd op weg naar een nederlaag. Onze landgenoot stond op een comfortabele 8-2-voorsprong in een wedstrijd naar 11 winnende legs, maar Sherrock knokte terug.



Toch had Van den Bergh bij een 10-6-stand nog maar één spelletje nodig om de wedstrijd definitief binnen te halen. Alleen kwam die er niet. Sherrock won 5 legs op rij en plaatste zich zo voor de finale.