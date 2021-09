Mestdagh over exit: "Had op een andere manier gekund, met meer respect"

Zes jaar lang stond Philip Mestdagh aan het roer bij de Belgian Cats. Onder zijn bewind beleefden de Belgische basketbalvrouwen een opmars naar de wereldtop, met twee EK-medailles, een 4e plaats op het WK en een eerste deelname aan de Olympische Spelen afgelopen zomer. Toch wordt zijn contract niet verlengd. "Zelf zat ik boordevol motivatie en ideeën om nog voor te doen. We hebben onze doelen bereikt, maar ik had het gevoel dat er nog meer in zat. Deze morgen kreeg ik het nieuws dat het zonder mij moet. Dat had ik helemaal niet zien aankomen", reageert Mestdagh. "Nu, als je 4 weken geen nieuws krijgt, weet je natuurlijk wel dat er iets aan de hand is. Ik heb de uitleg gekregen dat ze hoger mikken en dat dat niet mogelijk is met mij. Dat had wel op een andere manier gekund, sneller en met meer respect. Ik hou meer van een open communicatie."

"Of dit op vraag van de kleedkamer is? Dat weet ik niet. Ik heb daar inderdaad twee dochters, maar die zeggen ook niet alles tegen mij. Ik had het gevoel dat het nog mogelijk was. Maar de federatie heeft gekozen voor een nieuwe wind." "Het zal nu aan de nieuwe coach zijn om nieuwe mogelijkheden te vinden. We hebben het altijd heel goed gedaan, maar we hebben ook onze beperkingen. We hebben altijd oplossingen gevonden om die een klein beetje te verbergen en onze sterke punten uit te spelen. Het is nu aan de nieuwe coach om nieuwe bronnen aan te boren." "Ik heb wel heel veel mooie momenten beleefd met de Belgian Cats en ik ben dankbaar voor de kans die ik gekregen heb. Ik kan met trots terugkijken op dit parcours, de minpuntjes neem ik erbij."

Bond: "We werden te voorspelbaar voor tegenstrevers"

Koen Umans, general manager van de Belgian Cats, legt uit waarom er na 6 mooie jaren afscheid genomen wordt van Philip Mestdagh. "We vinden dat we in een fase zijn waarin een bepaalde vernieuwing nodig is. Het team heeft behoefte aan een frisse wind", klinkt het.



"We hebben een heel brede evaluatie gedaan, waarin speelsters, stafleden en federatie betrokken waren. De conclusie is dat we vernieuwing nodig hebben, omdat we iets te voorspelbaar waren geworden voor de tegenstrevers."



"Dat Philip erg ontgoocheld is, strekt hem tot eer. Hij heeft het mooiste parcours ooit neergezet in het Belgische basketbal en heeft prachtige resultaten neergezet."



"Naar de toekomst toe blijven wij ambitieus, daarom vinden we het ook belangrijk om voor die nieuwe wind te zorgen. In de periode 2021-2024 willen we nog meer groeien en ons nog meer profileren op het internationale niveau."



"Of het klopt dat er al gepraat is met een nieuwe coach? Dat zijn speculaties. We wilden het correct spelen en hebben eerst met Philip gesproken. Nu start de zoektocht naar een nieuwe coach. Daarvoor hebben we een profiel opgemaakt. We hopen tegen het einde van de maand een nieuwe bondscoach aan te stellen."