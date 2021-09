Liam Everts maakt MX2-debuut exact 50 jaar na zijn opa: "Het zal zwaar worden"

Everts III neemt de fakkel over. Liam Everts (17) maakt vandaag in Sardinië zijn debuut in het wereldkampioenschap. Exact 50 jaar na zijn opa stapt Liam op een MX2-motor. "Ik ben hier vooral om ervaring op te doen", relativeert Everts junior, die zich momenteel samen met zijn vader - motorcrosslegende Stefan Everts - aan het voorbereiden is.