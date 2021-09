Belofte Florian Vermeersch: "Wil het podium halen in de tijdrit"

De 22-jarige Florian Vermeersch, die rijdt voor Lotto Soudal, heeft al wat WorldTour-koersen op de teller en wil vandaag die ervaring aanspreken in de tijdrit.



"Het is voor mij een buitenkans om bij de beloften te kunnen starten", zei Vermeersch, die al bij de elite zou kunnen rijden maar daar moet opboksen tegen kleppers als Remco Evenepoel en Wout van Aert.



"Al zou ik niet meteen zeggen dat het bij de beloften makkelijker wordt. Die WorldTour-ervaring is zonder twijfel een bonus, maar de beloften rijden ook snel."



"Het podium halen is mijn ambitie, zowel in de tijdrit als op de weg. Ik wil me echter niet blindstaren op een bepaalde plaats. Als er andere renners beter zijn dan is het zo."



"Het parcours is vlak en supersnel. De vorm van de dag zal meespelen en de benen zullen voor zich spreken. Het is ook moeilijk in te schatten hoe sterk de concurrentie voor de dag zal komen."