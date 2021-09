BEKIJK: 6.000 wielertoeristen reden vandaag hun Ronde van Vlaanderen

De Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen vindt normaal gezien de dag voor de echte Ronde van Vlaanderen plaats, maar door de coronacrisis kon dat dit jaar niet. Het event voor liefhebbers werd daarom verschoven naar september.

Vandaag was het dan eindelijk zo ver. Zo'n 6.000 fietsers deden mee, een derde van de normale aantallen. Het enthousiasme onder de wielertoeristen bleek na 5 maanden wachten alvast nog steeds groot. "Hier kijken we al naar uit van vorig jaar. Het is zo lang uitgesteld, maar nu is het eindelijk zo ver", klonk het.