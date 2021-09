Vormer wou aanvoerdersband inleveren bij Club Brugge: "Hij was heel erg ontgoocheld"

Toen de voormalige Gouden Schoen begin deze week vernam dat hij niet in de basis zou starten, bood Vormer zelfs aan om zijn aanvoerdersband af te staan. "Hij was heel emotioneel twee dagen voor de wedstrijd", gaf trainer Philippe Clement vandaag toe op een persmoment. "Na de tactische training vertelde hij dat hij het er moeilijk mee had. En dat hij zichzelf de vraag stelde of hij wel aanvoerder moest blijven."

Alleen kreeg Vormer een nieuw tikje nadat hij zelfs niet mocht invallen tegen PSG. "Hij was heel ontgoocheld, maar trainde gisteren alweer goed mee met de groep. Het is spijtig dat hij nu hinder ondervindt aan de achillespees. Daardoor kan hij dit weekend niet spelen."

Heusden-Zolder

Het kleine minpuntje zal evenwel de geweldige prestatie van Club tegen PSG niet overschaduwen. Clement glunderde nog na op zijn persconferentie: "Ik heb heel wat felicitaties gekregen van collega-coaches uit de Jupiler Pro League. Ook van bestuursmensen van andere clubs. En zelfs uit het buitenland. Dat deed deugd."

Al legde de coach meteen ook de focus op de wedstrijd tegen Charleroi van komend weekend. "Ik heb het in het verleden al meegemaakt: winnen in AC Milan en vervolgens verliezen van Heusden-Zolder... Dan is Charleroi nog een ander niveau - ze verloren nog geen enkele match dit seizoen. Maar ik had het gevoel dat de knop al opnieuw was omgedraaid bij mijn groep."