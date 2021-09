De tijdrit in de Ronde van Luxemburg is een martelgang geworden voor Bauke Mollema. De Nederlander van Trek-Segafredo ging te wijd in een bocht en kwam onzacht in aanraking met de dranghekken. Mollema reed de chronorit uit, maar het is niet duidelijk of hij verwondingen heeft opgelopen. Hij wordt over 10 dagen aan de start van het WK in ons land verwacht.