Parijs-Roubaix zoekt datum in 2022: dreigt botsing met Amstel Gold Race?

Er lijkt wel een vloek te rusten op Parijs-Roubaix. Philippe Gilbert won de kasseiklassieker in 2019, in 2020 gooide corona roet in het eten (ook bij de herexamens in het najaar) en ook dit jaar moest de organisatie springen naar oktober.

Op zaterdag 2 oktober rijden de vrouwen hun eerste editie, op zondag 3 oktober dokkeren de mannen over de stenen in Noord-Frankrijk.

Voor 2022 leek er geen vuiltje aan de lucht. Zondag 10 april werd geprikt, maar de Franse regering heeft beslist om die zondag de eerste ronde van de presidentsverkiezingen te organiseren. Er kan of mag dan ook geen enkel groot sportevenement gehouden worden.

De organisatie bestudeert nu meerdere opties, maar moet rekening houden met de datum van de Amstel Gold Race in 2022. De Nederlandse koers is vastgepind op Pasen, zondag 17 april.

Een eerste piste is een dubbele koersdag op paasmaandag 18 april, daags na de Amstel Gold Race: 's ochtends de vrouwen, 's namiddags de mannen.

Een tweede keuzemogelijkheid is zaterdag 16 april, daags voor de Amstel Gold Race. Ook dan koersen de vrouwen in de ochtend en de mannen in de namiddag.

Een derde pad gaat voor de vrouwenkoers op vrijdag 15 april en de mannenrace op zaterdag 16 april, net voor de Amstel Gold Race dus.

Voor potentiële dubbelmannen als Wout van Aert en Mathieu van der Poel zal een keuze zich dus opdringen, maar het paasmenu wordt hoe dan ook copieus.