Luxe voor Deceuninck-Quick Step in Luxemburg: tijdrit voor Cattaneo, geel voor Almeida

Marc Hirschi begon met een bonus van amper 4 seconden op Joao Almeida aan de tijdrit over 25 kilometer. De Portugees had de eerste etappe gewonnen, maar Hirschi had een dag later dankzij zijn ritzege de leiderstrui overgenomen.

Vandaag speelde het duo weer haasje-over. Almeida is een veel sterkere tijdrijder, maar Hirschi deed het lang niet onaardig. Toch was de kloof aan de finish duidelijk genoeg om het geel weer uit te delen aan de Portugees.

Ei zo na werd het een dubbeldag voor Almeida. De Portugees had bij het tussenpunt een vrij ruime achterstand op ploegmakker Mattia Cattaneo, maar naderde in het slotstuk nog erg hard.

Cattaneo had uiteindelijk een marge van 2 seconden op zijn ploegmakker en vierde zijn eerste seizoenszege wat onwennig.

De Noord-Italiaan heeft als klimmer dit seizoen veel progressie gemaakt in de discipline tegen de klok. Het is zijn eerste overwinning sinds april 2019, het is de 58e roos voor zijn team.

"Ik heb hard gewerkt op dit onderdeel en eindelijk volgt een beloning. Het is een droom om in deze trui te winnen", reageerde Cattaneo, die naar de 3e plaats wipt in de stand. De Ronde van Luxemburg eindigt morgen.