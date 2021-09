Dit zijn onze sterren voor het WK tijdrijden voor de profs: Van Aert naast Ganna

***

Zijn vormpeil is alleszins uitmuntend, zo bewees hij veelvuldig in de Ronde van Groot-Brittannië. Daar haalde hij voor de ploegentijdrit nog eens zijn tijdritfiets van stal, maar voor de rest heeft Van Aert sinds Tokio (6e) geen referenties tegen de klok.

Het is alleszins een van zijn laatste afspraken op de weg. Na zondag rijdt hij woensdag nog de gemengde ploegentijdrit, maar hij skipt (in principe) de wegrit en Roubaix met oog op het WK op de piste van eind oktober.

Met zijn 82 kilogram voor 1,93 meter moet de Italiaanse krachtpatser in staat zijn om iedereen weg te blazen op de vlakke Vlaamse wegen, maar is dit de allerbeste versie van Ganna? Over een afstand van meer dan 40 kilometer is zijn tijdritpalmares overigens behoorlijk magertjes.

Zo werd hij slechts 4e op het Italiaans kampioenschap, was Tokio een ontgoocheling met een 5e plaats en was zilver zijn deel op het EK van vorige week in eigen land.

Filippo Ganna (Ita, 25, Ineos Grenadiers) Noblesse oblige: de titelverdediger is en blijft de topfavoriet, al is hij zijn aura van onoverwinnelijkheid kwijt. Vorig jaar won hij de tijdritten vrijwel op bestelling, ook op het WK in Imola. Dit jaar glipt een prijs al eens door zijn vingers.

**

Lichtgewicht Evenepoel mist zondag hoogtemeters, maar zijn aerodynamica is niet te evenaren. Voor het Vlaamse kennerspubliek zal de youngster er ongetwijfeld op gebrand zijn om nog eens te bewijzen dat hij helemaal de oude is.

De West-Vlaamse route is dan weer niet uitgetekend op maat van Remco Evenepoel, maar dat was ook in Trentino niet het geval en daar werd hij erg knap 3e. De afstand wordt bovendien vrijwel verdubbeld, wat alleen maar in zijn voordeel spreekt.

Hij had ook op de eerste rij met drie sterren kunnen plaatsnemen, want Stefan Küng verraste vorige week (misschien ook wel zichzelf een beetje) door in het hol van de leeuw zijn Europese tijdrittitel te verlengen.

De eerste Zwitser is een nieuwkomer op de traditionele favorietenlijst. Stefan Bissegger kan geen adelbrieven van bij de jeugdreeksen voorschotelen, maar heeft dit seizoen een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt met tijdritwinst in Parijs-Nice en de Benelux Tour.

*

Edoardo Affini (Ita, 25, Jumbo-Visma)

Ook deze Italiaanse hardrijder heeft een flinke sprong voorwaarts gemaakt. Edoardo Affini is voorlopig nog iets te groen achter de oren tegenover de gevestigde waarden, maar bij afwezigheid van Primoz Roglic, Tom Dumoulin en toekomstig ploegmakker Rohan Dennis moet hij de tijdriteer van Jumbo-Visma mee hoog houden.

Kasper Asgreen (Den, 26, Deceuninck-Quick Step)

De Spelen en het EK, twee keer 7e, werden niet helemaal wat Kasper Asgreen ervan verwacht had, maar de flyer voelt zich helemaal thuis in Vlaanderen. Net als Wout van Aert lijkt zijn hart iets meer te bonken voor de wegrit van volgende zondag en Parijs-Roubaix van over twee weken, maar hij mag niet uitgevlakt worden als zijn Deense diesel opgewarmd is.

Rémi Cavagna (Fra, 26, Deceuninck-Quick Step)

Ploegmakker Rémi Cavagna is misschien wel het grootste raadsel in de lijst. In zijn beste dagen is hij in staat om zijn fiets aan flarden te trappen, maar op kampioenschappen bezwijkt hij al eens onder de druk. Na Tokio (17e) en het EK (9e) wordt hij minder in de gaten gehouden en net dan kan de TGV van Clermont-Ferrand snoeihard toeslaan.

Tadej Pogacar (Svn, 22, UAE)

Na de Tour en Tokio (brons in de wegrit) ging de riem er even af en die lijkt voorlopig toch wat te spannen. Tadej Pogacar werd pas 12e in de Europese tijdrit, maar enkele dagen later toonde hij al beterschap met een 5e notering in de wegrit. Een raspaardje als Pogacar - net verloofd - heeft niet veel nodig om weer te blinken, maar in Brugge lijkt een top 5 het hoogst haalbare.

Max Walscheid (Dui, 28, Qhubeka-NextHash)

De boomlange Duitser (1,99 meter) is geschoold als sprinter, maar volgde afgelopen winter les bij ploegmakker Victor Campenaerts. Max Walscheid heeft de Belgische tips in zijn hoofd opgeslagen en steekt steeds meer zijn neus aan het venster. 6e in Polen, 5e in de Benelux Tour en 5e op het EK: dan verdien je een ster voor het WK.