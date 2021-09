De dag waarop de wielerwereld het (tijdrit)wonder Wout van Aert ontdekte

Ooit een rariteit, nu een specialiteit. Morgen kijkt iedereen met grote verwachtingen naar Wout van Aert op het WK tijdrijden. Straf voor iemand die 5 jaar geleden amper wist hoe op te warmen voor een race tegen de klok. Een terugblik op die ene middag in Beveren die alles veranderde.

25 mei 2016. In Beveren heerst een gezellige drukte voor de start van de Baloise Belgium Tour. De gerespecteerde ronde wordt op gang getrapt met een proloog van 6 kilometer.



Met stip op één als topfavoriet: Tony Martin. De Duitse specialist heeft 3 wereldtitels tijdrijden achter zijn naam en is de alleenheerser in de discipline. De officiële website van de organisatie somt naast "Der Panzerwagen" nog 34 renners op die kans maken op de dagzege. Onder meer Yves Lampaert, Niki Terpstra en Martin Elmiger halen de bewuste selectie. Niet bij de favorieten, maar wel aan de start is Wout van Aert. Op dat moment is "veldrijder" nog als vast voorzetsel verbonden aan zijn naam. Iedereen weet dat de wereldkampioen een uur lang snoeihard door het veld kan vlammen. Op de weg is de 22-jarige Van Aert, die uitkomt voor het Crelan-Vastgoedservice Team, een onbeschreven blad.

Hoezo, opwarmen?

Zeker tegen de klok heeft Van Aert amper ervaring. Twee prologen in obscure rondes (plekken 53 en 32), ook eentje in een eerdere editie van de Baloise Tour (16e) en één tijdrit als snotneus bij Telenet-Fidea (83e).

Trainer Marc Lamberts moet hem er zelfs nog eens aan herinneren dat de opwarming voor een proloog anders is dan die van een veldrit. Van Aert rijdt vooraf 3 keer het parcours om enkele verraderlijke bochten goed te kunnen nemen. Maar verwachtingen? Die zijn er totáál niet wanneer Van Aert om 15.09 u van het startpodium bolt.

Wout van Aert snijdt een van de bochten aan.

In de volgwagen van Crelan-Vastgoedservice Team zijn die er stiekem wel. Ploegleider Kevin Hulsmans weet namelijk dat zijn poulain tijdens een eerdere test van 20 minuten een wattage van 465 watt haalde. Waanzinnige cijfers. Bij het eerste tussenpunt na 2,6 kilometer beschaamt Van Aert dat vertrouwen allerminst. Hij duikt anderhalve seconde onder de voorlopige beste tussentijd van Niki Terpstra. Commentator Michel Wuyts valt net niet van zijn stoel. Sidekick Sven Nys is minder verbaasd - hij tipt de Belg zelfs als favoriet voor eindwinst in de Baloise Belgium Tour. "Je moet hem maar eens volgen op Strava... En ik heb hem op stage op Mallorca aan het werk gezien: hij wil iets tonen op de weg", weet de crosskoning.

Lof van Lefevere

Ook in het tweede deel van de proloog blijft Van Aert als een tgv doorrazen. In de laatste rechte lijn perst het talent er zelfs nog een stevige sprint uit. Aan de finish duikt hij 4 seconden onder de toptijd van Reto Hollenstein. Zijn gemiddelde snelheid: bijna 52,5 kilometer per uur.

Als hij deze ronde en het BK wint dan moet hij volgend jaar in mijn wegploeg rijden. Patrick Lefevere

"Het is nu aan Tony Martin om dit nog te verbreken”, aldus Nys.



Maar ook de Duitse wereldkampioen komt een kwartier later verrassend genoeg niet aan de tijd van Van Aert. Hij strandt op 2 seconden. Wout van Aert boekt een sensationele zege in de proloog van de Baloise Belgium Tour. "Dit overtreft al mijn verwachtingen", glundert hij na afloop. "Dit is een mijlpaal in mijn carrière." Op het podium pronkt Van Aert met alle leiderstruien. Én een vat Primus.



De beloning voor Wout van Aert: een vat bier.

De onverhoopte winst van Van Aert maakt wat los in het wielerwereldje. Quick Step-manager Patrick Lefevere doet zelfs een openlijk huwelijksaanzoek. "Als hij deze ronde en het BK wint dan moet hij volgend jaar in mijn wegploeg rijden. Hij verkiest voorlopig de cross nog. Maar als hij nog 5 koersen wint, zal hij een niet te stillen honger naar de weg krijgen", beseft Lefevere.

Door de zege in de proloog wordt ook dat dilemma steeds groter. Zoals verwacht volgt voor Van Aert een bombardement aan vragen over zijn keuze voor de weg of het veld. "Mijn hoofddoel blijft de cross", klinkt het stellig. "Ik hoef niet na te denken om meer op de weg te koersen. Maar ik ben blij dat ik kan bewijzen dat ik ook op een wegfiets wat in mijn mars heb."

Al zal zelfs Van Aert toen niet vermoed hebben wat er allemaal nog zou volgen...