Australië en Nieuw-Zeeland passen voor volgende editie van Hockey Pro League

De federaties verwijzen naar de "reisbeperkingen verbonden aan Covid-19, opgelegd door hun regering" om deze beslissing te verantwoorden. Zo moet wie de landen binnenkomt verplicht een quarantaineperiode in acht nemen.



Australië won in 2019 de eerste editie van de Hockey Pro League en werd daarna tweede achter België. De Red Lions hielden de Kookaburras ook van de olympische titel in Tokio.



Australië besliste meteen ook te passen voor het WK indoor, dat in februari 2022 in Luik plaatsvindt, en voor de WK's voor junioren eind dit jaar in India (jongens) en Zuid-Afrika (meisjes).