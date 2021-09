Vlaanderen is klaar voor het WK wielrennen: "Verwachten 1 miljoen bezoekers"

Tomas Van Den Spiegel vertelde bij Radio 1 over de cijfers achter het WK. "400 mensen werken voltijds, maar we hebben ook meer dan 4.000 vrijwilligers voor 8 dagen events. We verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers en we plaatsen 60 kilometer nadar."



"Er zijn ook 14 kilometer wegen, die er maar schamel bij lagen, heraangelegd. Dat is eigenlijk ongezien. Het is een stukje groter dan de Ronde van Vlaanderen. Dat organiseren we elk jaar en neemt ook maar 1 dag in beslag. Eigenlijk moeten we dit beschouwen als 8 dagen Ronde van Vlaanderen."



400 mensen werken voltijds, maar we hebben ook meer dan 4.000 vrijwilligers. Thomas Van Den Spiegel

"Iedereen kan naar het parcours komen"

De supporters zijn eindelijk weer welkom langs het parcours. Van veel corona-maatregelen is nog weinig sprake. "Het voelt heel vreemd. We zijn het bijna gewoon geworden om koers zonder publiek te organiseren", zegt Van Den Spiegel.



"Iedereen kan nu naar het parcours komen. Het voordeel van het wielrennen is dat het zich afspeelt in de buitenlucht. We zijn heel erg blij dat iedereen naar het parcours mag komen." Toch zijn er nog kleine aandachtspuntjes. "We bevelen aan dat je je mondmasker gebruikt als de afstand niet gegarandeerd kan worden. Naast het COVID-hoofdstuk is er ook een groot mobiliteitshoofdstuk. We adviseren, zeker op de zondagen, om niet met de wagen naar Knokke, Brugge, Antwerpen of Leuven te komen."

"300 miljoen kijkers"