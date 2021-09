Peter Maes: "Nog nooit zoveel energie in een club gestopt als in Beerschot"

"Ik vind het vooral voor mijn assistenten spijtig. Die jonge wolven worden mee in het bad getrokken. Onterecht. Het zijn twee mannen die zich ook in Sint-Truiden al bewezen hebben. Maar zo zit voetbal in elkaar."

"Rond de middag kreeg ik het nieuws, maar 's avonds na de knalprestatie van Club Brugge heb ik de knop omgedraaid. Er zijn andere dingen in het leven die iets belangrijker zijn. Het is ook niet mijn eerste ontslag, dus ik kan het relativeren."

Het ontslag van Maes kwam niet als een donderslag bij heldere hemel. "Neen, ik was niet geschrokken", zegt hij. "Met deze cijfers weet je dat dit als coach kan gebeuren. Het was gisteren een slechte dag, maar in het voetbal moet je zoiets snel verwerken."

Waar wrong het schoentje bij Beerschot? Kreeg Maes zijn idee niet in de groep geslepen? "Het gaat niet over ideeën, maar over hoe snel je tot een typeploeg kan komen. Wat gebeurt er in de voorbereiding? Wanneer krijg je de transfers? Wat is er vroeger gebeurd? Al die aspecten moeten als een puzzel in elkaar vallen en dat is niet gebeurd. Een simpele verklaring is er niet."

De kritiek die her en der klinkt is dat Peter Maes nog te veel volgens "de oude stempel" werkt. "Ik ben niet de jongste coach, maar er zijn nog collega's van mijn leeftijd. Dan moet je je laten omringen door assistenten die wel handig zijn in de technologische nieuwigheden. En dat was ook zo. Mijn assistenten haalden uitmuntende cijfers op de trainersschool en geven les. Nog eens, het is niet eerlijk dat ze hierop afgerekend worden."

"Zo'n 1 op 21 zegt heel veel, maar ook niet. Het is duidelijk dat ik samen met de spelersgroep niet tot een doel gekomen ben. Was ik de oorzaak? Dat moet de spelersgroep nu dan bewijzen. Daar ligt de druk nu."