Omstreden coach Alberto Salazar vangt ook bot bij TAS en moet 4 jaar uitzitten

Alberto Salazar is de voormalige trainer van onder meer Mo Farah en Sifan Hassan.

De 63-jarige atletiekcoach was de bezieler van het Oregon Project, een trainingsgroep van topniveau met basis in de VS en gefinancierd door Nike.

Het centrum werd in 2001 opgericht, maar is inmiddels weer opgedoekt. Salazar werd onder andere beschuldigd van handel in testosteron.



Eind september 2019 werd Salazar geschorst door het Amerikaanse antidopingagentschap USADA. Maar hij ging in beroep bij het TAS. Daar vangt hij nu dus bot, waardoor hij een schorsing van 4 jaar moet uitzitten.

Salazar heeft nog een andere veroordeling aan zijn broek. Zo kreeg hij eind juli in de VS te horen dat hij nooit meer welkom is in de atletiekwereld wegens seksueel en emotioneel wangedrag.