Mannaert: "Punt is mooi, maar ik ben vooral trots op de manier waarop"

"Ja, het was de meest gemediatiseerde match in de Champions League. Charles en Noa zijn nog jonge spelers met een fantastische toekomst voor zich. Ze zullen hier vertrouwen en moed uit putten. En Hans is Hans. Hij beseft zelf onvoldoende hoe fantastisch hij kan voetballen. Hij deed het recent heel goed bij de Rode Duivels, nu in de Champions League. Een absolute topspeler."

Volgens heel wat analisten had Club Brugge zelfs de zege verdiend. "Over heel de match hadden we misschien wel de beste kansen. Daar moeten we dan nog op het juiste moment iets efficiënter zijn. Maar ik verwijt de spelers niets. Ze hebben het fantastisch gedaan. En in vorige jaren hadden we dit soort matchen misschien nog verloren. Nu hebben ze tijdens dat slotoffensief van PSG gestreden en verdedigd alsof hun leven ervan afhing."

"Je kan een punt halen met veel meeval of door alleen maar te verderdigen, maar dat hebben we niet gedaan. Dat is de verdienste van de staf en de spelers. Zij zijn er vol voor gegaan en zijn een beetje boven zichzelf uitgestegen, met de steun van een geweldig publiek. Dat punt is mooi, maar ik ben vooral blij dat we onszelf zo getoond hebben."

"De spelers hebben een collectieve topprestatie neergezet om u tegen te zeggen. En dat in een wedstrijd waar zoveel om te doen was, de eerste keer Lionel Messi op Belgische bodem. Daar kan je alleen maar trots op zijn", vertelt Mannaert de ochtend na de sterke match van zijn team.

"Niet denken dat het nu wel zal loslopen in deze groep"

Moet Club Brugge zijn ambities in de Champions League na deze match al bijstellen? "We hebben een punt, dat is op zich een goede start. Maar het is ook maar een punt. Er komen nog vijf matchen tegen sterke tegenstanders. In Parijs zullen ze beter op elkaar ingespeeld zijn en toch wel wat revanche willen."

"Manchester City is een fantastisch elftal en Leipzig heeft het ook gewoon heel erg goed gedaan de voorbije seizoenen. We moeten zeker niet denken dat het vanaf nu wel zal loslopen in die groep. Het blijft heel moeilijk."



"We hebben de lat nu vrij hoog gelegd, niemand in onze groep en niemand binnen de club kan nu zeggen dat het niet kan voor ons. We willen eens overwinteren in de Champions League. De volgende match zal heel belangrijk zijn. We gaan voor puntenwinst in Leipzig. Daar moeten we het proberen af te dwingen."

En welk effect zal dit nu hebben op de eigen competitie? Daar hebben we dit Club Brugge nog niet gezien dit jaar.

"Dat klopt, maar dat zou wel het geval moeten zijn. Een match in de Champions League, en zeker deze match, geeft een extra prikkel aan de spelers. In de competitie is dat tot nu toe minder het geval geweest. Dit moet vertrouwen geven. Zaterdag tegen Charleroi moet het goed zijn. Ze kunnen het op het allerhoogste niveau, dan kunnen we het ons niet permitteren om het als favoriet in de competitie wat minder aan te doen."