Jürgen Klopp: "De mensen zijn snel vergeten hoe goed Divock Origi is"

Plots was Divock Origi daar weer. De Belg komt al enige tijd nauwelijks nog in actie bij Liverpool, maar was tegen Milan ( 3-2 ) de surprise van chef Jürgen Klopp. Origi beschaamde het vertrouwen van zijn trainer niet en speelde een sterke partij, met onder meer een knappe assist voor Salah. Enige smet op zijn wedstrijd: door krampen moest de aanvaller net voorbij het uur vroegtijdig naar de kant. Toch was Klopp tevreden over de match van Origi. "Divock is gewoon een geweldige aanvaller. Hij heeft het uitstekend gedaan", zwaait de Duitser met lof. "Het was lang geleden dat hij nog eens mocht starten, maar het is ook gewoon aartsmoeilijk om in deze ploeg te komen. Divock is een fantastische kerel en ik ben heel blij voor hem met de manier waarop hij tegen Milan gespeeld heeft."

"Hij heeft niks bijzonders gedaan om me te overtuigen hem in de basis te zetten. Hij is gewoon een heel goeie voetballer. Als we over 10 jaar terugkijken, zullen we zeggen dat hij een Liverpool-legende is. Daar is het nu nog te vroeg voor. Daarvoor moet hij meer voetballen."



"Om eerlijk te zijn, had ik eigenlijk verwacht dat hij deze zomer zou vertrekken, maar soms steekt de wereld raar in elkaar. Blijkbaar zijn de mensen snel vergeten hoe goed Divock kan voetballen."



"Hij traint hard en geeft alles, maar soms is dat niet genoeg voor een basisplaats. Dat kan gebeuren wanneer iedereen fit is. Maar tegen Milan was hij de juiste keuze en heeft hij het heel goed gedaan. Ik ben blij dat hij die kans op die manier gegrepen heeft."