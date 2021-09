Haller: vorig jaar vergeten op Europese lijst, nu 4 goals bij CL-debuut

Door de grote poort: zo heeft Sébastien Haller gisteren zijn Champions League-debuut gemaakt bij Ajax. De Amsterdammers walsten in Portugal over Sporting en de Franse Ivoriaan was met 4 doelpunten de uitblinker in de 1-5-overwinning van Ajax.



Haller kopte al na 68 seconden de 0-1 op het bord en tekende daarmee voor de op één na snelste goal van een CL-debutant. Alleen Dortmund-speler Andy Möller scoorde ooit sneller bij zijn debuut, in 1997 tegen Juventus.



De aanvaller is ook pas de tweede Ajax-speler die minstens 3 keer kan scoren in een CL-wedstrijd. Jari Litmanen deed het hem voor in 1995.

Haller: "Dit is een droom"

Ajax-coach Erik ten Hag sprak na afloop vol lof over Haller. "Vier goals in de Champions League, dat is volgens mij zeer uitzonderlijk. Ik herinner me Van Basten, dus dat geeft meteen aan wat een historische prestatie dit is", aldus Ten Hag.



Haller zelf was uiteraard ook in de wolken. "Het is een droom om op deze manier aan de Champions League te kunnen beginnen. Het is mijn taak om te scoren. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor de ploeg en de fans. Dit is fantastisch", luidde het.

