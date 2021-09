De Ketelaere na nachtje slapen: "Wou zo goed mogelijk spelen, net als in competitie"

"Iedereen verwachtte dat we zouden verliezen, met zware cijfers misschien zelfs. Maar zelf hadden we een plan om een goed resultaat neer te zetten. Als iedereen zijn job doet, hard werkt en loopt en het beste uit zichzelf haalt, dan kunnen we dat met dit Club. Daar ben ik trots op."

"Dat ze mij in 200 landen gezien hebben? Ja, dat is zo. Voetbal wordt veel bekeken, maar ik trek het me niet aan."

"Ik heb wel goed geslapen en ben al bekomen", vertelde De Ketelaere de dag na de clash met PSG. "Het was een heel leuke avond. Ik heb achteraf vooral proberen te genieten van het resultaat want het is toch uniek. Ik heb ook veel berichtjes gekregen. Ik ga proberen om ze nog allemaal te beantwoorden."

2 jaar geleden maakte hij zijn Europese debuut tegen PSG, nu speelde hij tegen dezelfde club een wereldpartij. “Ik kijk er eigenlijk niet zo op terug. Het is allemaal natuurlijk gegroeid. Nu sta ik hier op het hoogste toneel tegen PSG. Spelen tegen deze wereldsterren, dat is een droom."



"Tegen Messi spelen, dat brengt wel wat emoties met zich mee, maar eens je tussen de lijnen staat, wil je gewoon een goed resultaat neerzetten. Je wil gewoon zoals in de competitie, of tegen kleinere ploegen, een zo goed mogelijke wedstrijd spelen."



"Dat is ook wat de coach ongeveer gezegd had. Elke ploeg heeft zwakke punten, ook PSG. Al zijn dat er wel wat minder dan bij andere teams. Maar we hebben ze goed uitgebuit. En dan heb je ook nog een beetje geluk nodig en dat hadden we. Clement zei dat we in onszelf moesten geloven en gewoon moesten voetballen."



Wat wil dit nu zeggen voor de rest van de competitie? "Het is goed dat de kop eraf is. Velen hadden voorspeld dat we nul punten zouden halen, dus dit is al een leuk gevoel. Ik wil nu niet te ver kijken, maar wedstrijd per wedstrijd. Als we er elke match het maximale uithalen, dan kunnen we tevreden terugblikken."