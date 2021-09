Buitenlandse pers: "Lang, Vanaken en De Ketelaere waren gevaarlijker dan Parijs trio"

"PSG kreeg een lesje in tactiek en grinta van Club Brugge"

"Fantomatique", titelde L'Équipe, de belangrijkste sportkrant in Frankrijk, vanochtend. Onzichtbaar dus de prestatie van de Parijse helden gisterenavond in Brugge. "Een ronduit zwakke prestatie. Wie had gedacht dat dit PSG zo zou afzien tegen het zogenaamde zwakke broertje uit groep A?"

"Het was een verdiend gelijkspel voor Club Brugge en zonder Keylor Navas had dit nog slechter kunnen aflopen voor PSG."

Neymar kreeg ook maar een 4/10, Messi een 5/10. Wie er wel glansrijk geslaagd was? Charles De Ketelaere. Hij kreeg een 7 op zijn rapport in L'Équipe.

Ook in Le Monde werd PSG op zijn plaats gezet. "Dit is het soort match dat PSG met de Super League wou vermijden. Maar PSG kreeg een lesje in tactiek en grinta van Club Brugge. De spelers van Club wilden Messi, Neymar en Mbappé geen rode loper geven bij hun eerste Europese uitje."

Op de site van radiozender RMC dan dit: "Ondanks de aanwezigheid van de grote drie kon een vinnig en complexloos Club Brugge dollen met PSG. Zonder een uitstekende Keylor Navas was PSG wellicht met een nederlaag uit België vertrokken."