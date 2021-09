Virton-doelman Jérémie Makiese gaat voor België naar het Eurovisiesongfestival

Jérémie Makiese is 20. De geboren Antwerpenaar beleeft de week van zijn leven.

In het weekend ondertekende Makiese een contract als doelman bij de beloften van Virton, een profclub uit 1B.

Makiese is sinds kort een bekend gezicht onder de taalgrens, want dit jaar won hij de RTBF-editie van The Voice Belgique, bij ons bekend van het VTM-programma "The Voice Belgium".

En vandaag kwam daar voor Makiese nog een toetje bovenop. De Franstalige radiozender Vivacité onthulde dat Makiese ons land volgend jaar in Italië mag vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival.