VIDEO: de goal van Lukaku tegen Zenit; Tuchel: "Romelu creëert energie"

Lukaku werd uitgeroepen tot Speler van de Match:

"Lukaku is meer dan alleen talent"

Thomas Tuchel slaakte een zucht van opluchting. Na het duel blikte de coach van Chelsea goedgemutst terug op de winnende treffer en de inzet van Romelu Lukaku.

"Het was allereerst een heel goeie en gevaarlijke voorzet van Cesar Azpilicueta . Het is een bal waar je moeilijk op kunt verdedigen", zei Tuchel.

"Hoewel het een moeilijke match was voor Romelu waarin we weinig kansen voor hem konden creëren, is Romelu een type dat zijn vertrouwen niet verliest en zo'n kans afmaakt. Daarom is hij bij Chelsea en daarom is hij wereldklasse."

"Veel aanvallers met die kwaliteit vind je niet. Jongens die geregeld scoren zijn enorm belangrijk voor een ploeg. Eén goal kan een hele match veranderen en je ploegmaats weten dat een half kansje kan volstaan om de volle buit te pakken."

"Lukaku is meer dan alleen maar talent. Hij neemt de druk weg bij andere spelers. Hij heeft de persoonlijkheid om niet ongeduldig te worden of zijn zelfvertrouwen te verliezen."

"Romelu is het type dat we misten in onze selectie. Hij is super-nederig en houdt van trainen. Hij is een super-communicator in de kleedkamer, staat open voor ieders mening en creëert energie rond hem en in het team. Geen toespraak of video van een coach heeft dezelfde impact als aanvallers die scoren en beslissend zijn."